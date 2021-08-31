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Боруссия Д арендовала защитника Вольфсбурга

Германия
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Марин Понграчич перейдет в клуб на правах аренды

Боруссия Д арендовала защитника Вольфсбурга

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Защитник "Вольфсбурга" и сборной Хорватии Марин Понграчич продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии".

По информации пресс-службы "шмелей", 23-летний футболист присоединился к команде на правах аренды. Он приступит к тренировкам уже сегодня, 31 августа.

"Марин — молодой и быстрый центральный защитник, который дополнит нашу оборону", — сказал спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.

В прошлом сезоне Марин принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги, ни разу не вышел на поле, оставшись в запасе в игре 1-го тура.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Вольфсбург Марин Понграчич
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