Боруссия Д арендовала защитника Вольфсбурга

Защитник "Вольфсбурга" и сборной Хорватии Марин Понграчич продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии".

По информации пресс-службы "шмелей", 23-летний футболист присоединился к команде на правах аренды. Он приступит к тренировкам уже сегодня, 31 августа.

"Марин — молодой и быстрый центральный защитник, который дополнит нашу оборону", — сказал спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.

В прошлом сезоне Марин принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги, ни разу не вышел на поле, оставшись в запасе в игре 1-го тура.