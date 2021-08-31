Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Д арендовала защитника Вольфсбурга
Марин Понграчич перейдет в клуб на правах аренды
Защитник "Вольфсбурга" и сборной Хорватии Марин Понграчич продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии".
По информации пресс-службы "шмелей", 23-летний футболист присоединился к команде на правах аренды. Он приступит к тренировкам уже сегодня, 31 августа.
"Марин — молодой и быстрый центральный защитник, который дополнит нашу оборону", — сказал спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.
В прошлом сезоне Марин принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги, ни разу не вышел на поле, оставшись в запасе в игре 1-го тура.
Популярное сейчас
- Харатин покинул расположение сборной Украины для подписания контракта с Легией
- Обидчик из КуПС. Ворскла объявила о подписании нового форварда
- Кобин объяснил, почему назначил Селезнева капитаном на матч с Шахтером
- Бундеслига. Бавария – Герта 5:0. Разгром имени Роберта Левандовски
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО