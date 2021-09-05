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Боруссия хочет досрочно вернуть Рейньера в Реал
Игрок не подходит Марко Розе
"Боруссия Дортмунд" рассматривает вариант досрочного прекращения аренды бразильца Рейньера, который принадлежит мадридскому "Реалу".
Немецкий клуб недоволен выступлениями 19-летнего полузащитника. Если уровень игры Рейньера не улучшится, немцы вернут футболиста "Реалу" в январе.
Бразильский полузащитник суммарно сыграл лишь 245 минут за все время аренды в "Боруссии".
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Источник:Marca
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