Боруссия хочет досрочно вернуть Рейньера в Реал

"Боруссия Дортмунд" рассматривает вариант досрочного прекращения аренды бразильца Рейньера, который принадлежит мадридскому "Реалу".

Немецкий клуб недоволен выступлениями 19-летнего полузащитника. Если уровень игры Рейньера не улучшится, немцы вернут футболиста "Реалу" в январе.

Бразильский полузащитник суммарно сыграл лишь 245 минут за все время аренды в "Боруссии".