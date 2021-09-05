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Боруссия хочет досрочно вернуть Рейньера в Реал

Германия
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Боруссия хочет досрочно вернуть Рейньера в Реал

Новина українською

"Боруссия Дортмунд" рассматривает вариант досрочного прекращения аренды бразильца Рейньера, который принадлежит мадридскому "Реалу".

Немецкий клуб недоволен выступлениями 19-летнего полузащитника. Если уровень игры Рейньера не улучшится, немцы вернут футболиста "Реалу" в январе.

Бразильский полузащитник суммарно сыграл лишь 245 минут за все время аренды в "Боруссии".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Рейньер
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Источник:
Marca

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