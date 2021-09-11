Коман хочет покинуть Баварию следующим летом

Вингер "Баварии" Кингсли Коман имеет желание покинуть немецкий клуб летом следующего года. Он недоволен количеством игрового времени.

25-летний француз не собирается продлевать контракт с мюнхенцами, так как хочет попробовать свои силы в одном из клубов АПЛ.

В прошлом сезоне Коман провел 39 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 15 результативных передач.