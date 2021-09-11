Германия
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Коман хочет покинуть Баварию следующим летом
Француз хочет играть в Англии
Вингер "Баварии" Кингсли Коман имеет желание покинуть немецкий клуб летом следующего года. Он недоволен количеством игрового времени.
25-летний француз не собирается продлевать контракт с мюнхенцами, так как хочет попробовать свои силы в одном из клубов АПЛ.
В прошлом сезоне Коман провел 39 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 15 результативных передач.
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Источник:Le10Sport
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