Бундеслига, 5-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Айнтрахт" 1:1

Голы: Вегорст (70) – Ламмерс (38)

"Вольфсбург": Кастельс – Герхардт (Руссийон, 86), Борно, Лакруа, Мбабу – Арнольд, Гилавоги – Штеффен (Нмеча, 46), Вальдшмидт (Баку, 72), Лукебакио – Вегорст

"Айнтрахт": Трапп – Дурм, Хинтереггер, Ндика, да Коста – Якич, Соу (Хрустич, 83) – Костич (Линдстрем, 72), Камада (Ильзанер, 82), Борре – Ламмерс (Хауге, 72)

“Вольфсбург” оставался единственной командой перед стартом пятого тура, ещё не терявшим очки в новом сезоне Бундеслиги. Откровенно говоря, результаты коллективу Марко ван Боммеля льстили – победы над “Гертой” (1:2) и “РБ Лейпцигом” (1:0) выглядели сомнительно, хоть новички “Бохум” (1:0) и “Гройтер” (0:2) были переиграны по делу. И вот “Айнтрахт” наконец прервал удачный (удачливый ?) забег “волков”.

Самое смешно, что сегодня “Вольфсбург” заслуживал победу куда больше, чем в любом из предыдущих игр, но Фортуна (не дюссельдорфская) забрала должок обратно. Гилавоги и Вегорст должны были забивать в первом тайме после подач с корнеров, но забили гости. Костич начал редкую атаку “орлов”, и с передачи серба Сэм Ламмерс исполнил сложнейший удар в одной касание. 0:1. Второй и последний удар гостей из штрафной площади, и один из двух в створ.

После перерыва Вегорст смазал ещё один убийственный штрафной, зато забил после углового. Снова подача на ближнюю штангу, и на этот раз нидерландец забил. В компенсированное время “волкам” вновь могло повезти. Лукас Нмеча забил после скидки неугомонного Вута Вегорста, но из-за офсайда гол немецкого форварда.

В итоге 1:1. “Вольфсбург” сравнялся с “Баварией”, но уступает “рекордсмайстеру” по дополнительным показателям.