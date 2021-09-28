Байер продлил контракт с одним из лучших защитников

Защитник "Байера" Джонатан Та продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, сообщает сайт клуба.

25-летний немец, который имеет ивуарийские корни, выступает за "Байер" с 2015 года.

В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах Бундеслиги и сделал 1 голевую передачу.