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Байер продлил контракт с одним из лучших защитников
Джонатан Та выступает в клубе с 2015 года
Фото: transfermarkt.ru
Защитник "Байера" Джонатан Та продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, сообщает сайт клуба.
25-летний немец, который имеет ивуарийские корни, выступает за "Байер" с 2015 года.
В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах Бундеслиги и сделал 1 голевую передачу.
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