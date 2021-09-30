AS: В контракте Эрлинга Холанда нет отступных. Боруссия Д отпустит форварда летом

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд крайне близок к тому, чтобы покинуть Дортмунд летом следующего года. В 2022-м "Боруссия" отпустит игрока, так как в контракте не прописаны никакие отступные в размере 75 миллионов евро, как сообщает AS.

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Существует устная договоренность боссов "шмелей" с агентом игрока Мино Райолой о том, что немецкий клуб предоставит 21-летнему нападающему возможность без препятствий сменить команду летом.

Холанд сдержал обещание не форсировать свой трансфер, поэтому Ватцке и компания пойдут форварду навстречу. Таким образом, "Боруссия Д" будет контактировать с тем клубом, который выберет сам Эрлинг. Напомним, главный претендент на норвежца – мадридский "Реал".