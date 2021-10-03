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Два немецких гранда следят за Вернером

Германия
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Тимо может вернуться на Родину

Два немецких гранда следят за Вернером

Челсі/Автор невідомий

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Два немецких гранда "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд следят за нападающим лондонского "Челси" Тимо Вернером. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на The Evening Standard.

Если у игрока продолжится черная полоса в Англии, то у мюнхенцев и "шмелей" будет больше шансов получить его в свои ряды. Сейчас они не делали каких-то решительных шагов на счет трансфера.

Напомним, что Вернер уже выступал за два немецких клуба: "Штутгарт" и "РБ Лейпциг". Именно из состава "быков" он перебрался в "Челси" летом прошлого года за 53 млн евро. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает Тимо в 65 млн евро.

На счету 25-летнего нападающего два гола и один ассист в восьми матчах этого сезона. В стартовом составе "аристократов" Вернер появился в пяти поединках из 11.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Тимо Вернер
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Источник:
Goal.com

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