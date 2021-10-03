Бундеслига. Бундеслига, 7-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Айнтрахт" 1:2

Голы: Горецка 29 – Хинтереггер 32, Костич 83

Бавария: Нойер – Зюле (Забитцер, 75), Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри (Мусиала, 70), Мюллер, Сане – Левандовски

Айнтрахт: Трапп – Тута (Хрустич, 84), Ильзанкер, Хинтереггер – Туре (да Коста, 61), Соу, Якич, Чендлер – Линдстрем (Хауге, 61), Борре (Ламмерс, 78), Костич

Предупреждения: Дэвис 50, Упамекано 77 – Хауге 78

"Айнтрахт" сотворил главную сенсацию нынешнего розыгрыша Бундеслиги, уехав с "Альянц Арены" с тремя заработанными очками. Таким образом "орлы" не только прервали 7-матчевую победную серию "рекордмайстра" в чемпионате, но и нанесли им первое поражение в кампании. А ещё во второй раз в сезоне заставили замолчать Роберта Левандовски.

До "Баварии" впервые в сезоне в воскресенье проиграл и ПСЖ в чемпионате Франции, уступив "Ренну" (2:0). Но насколько же эти фиаско гегемонов своих лиг были контрастны – Париж по делу разобрали на запчасти, в то время как "Бавария" хоть и столкнулась с ожесточенным сопротивлением соперника, но в другой вечер обязательно бы выиграла при аналогичных обстоятельствах.

Мюнхенцы по доброй привычке принялись штурмовать гостей с первых минут матча. До чистых голевых моментов не доходило, зато угроза исходила от разных игроков при разных ситуациях – Сане пробил выше ворот со штрафного, Левандовски бил головой после подачи с фланга, Дэвис постоянно обострял на левом краю.

Но открыть счёт удалось с ошибки "Айнтрахта". Центрбек Хинтереггер увлёкся дриблингом у своих ворот, и под давлением его пас заблокировал Горецка. По касанию от Мюллера и Левандовски, и мяч уже в центре штрафной площади Траппа, куда уже влетел Леон. Горецка тоже пробил в одно касание прямо в дальний угол – вратарь был бессилен. Капитан Хинтереггер тут же исправился. Защитник прибежал на угловой, и оказавшись сам во вратарской, спокойно сравнял счёт. Гнабри мог возобновить перевес до перерыва, но угодил в каркас ворот с пары метров.

"Айнтрахту" повезло сравнять счёт, но то, как они сдерживали "Баварию" – дорогого стоило. Понятно дело, что полностью это сделать было невозможно, но там, где мюнхенцы прорывались, тут же спасал Кевин Трапп. Роберт на старте второй половины упустил убийственный момент во вратарской, пробив головой прямо во вратаря. Но на этом супершансы от хозяев иссякли.

Дело шло к очередной, уже пятой подряд ничьей "Айнтрахта" со счётом 1:1, как два лейтмотива игры сработали против фаворита. Были они следующими – Упамекано регулярно ошибался в передачах и сбивал ритм атак "Баварии", а Нойер всю игру имитировал гандболиста, но в решающий момент об этом амплуа забыл. Упамекано в очередной раз обрезался, начав контратаку "Айнтрахта". Мяч в итоге доставили до Костича, и тот с угла штрафной что есть мощи выстрелил в дальний угол – Ману попытался отразить удар руками, но не успел сложиться – тут было лучше в духе Де Хеа отражать ногами.

"Айнтрахт" добывает первую победу в сезоне – команда Оливера Гласнера выбрала для этого самый неожиданный момент. "Баварии" нечего страдать – они выдали очень приличную игру. Просто всегда побеждать нельзя, как нельзя и забивать в каждой игре, даже если ты Роберт Левандовски.