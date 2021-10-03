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Арминия – Байер 0:4. Дубль Шика помог фармацевтам уничтожить Билефельд
Связка Шика и Виртца продолжает уничтожать
Фото: Getty Images
Бундеслига, 7-й тур
Билефельд, "Билефельдер Альм"
"Арминия" – "Байер" 0:4
Голы: Диаби 18, Шик 24, 57, Демирбай 90+2 (пен)
"Арминия": Ортега – Чиборра (де Медина, 77), Нильссон, Пипер, Брюннер – Окугава, Шопф (Кунце, 62), Притль, Виммер (Крюгер, 62) – Клос (Ласме, 77), Хак (Фернандеш, 77)
"Байер": Градецки – Инкапиэ (Синкгравен, 64), Та, Коссуну, Фримпонг – Демирбай, Арангис (Амири, 75) – Диаби (Паулиньо, 64), Виртц (Беллараби, 75), Адли – Шик (Аларио, 75)
Предупреждения: Брюннер 10, Виммер 55, Чиборра 66 – Инкапиэ 7
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