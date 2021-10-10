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Боруссия купит молодого немецкого форварда

Германия
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Клуб нуждается в усилении

Боруссия купит молодого немецкого форварда

Getty Images

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Дортмундская "Боруссия" активно интересуется немецким нападающим РБ "Зальцбург" Каримом Адейеми.

Клуб Марко Розе видит в 19-летнем игроке замену Эрлину Холанду, если норвежец покинет команду летом 2022-го года. Отмечается, что даже если звездный форвард останется в "Боруссии", "желто-черные" все равно попытаются купить Адейеми.

В этом сезоне чемпионата Австрии молодой Карим забил 8 голов в 10 матчах. Его цена составляет 20 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зальцбург (Австрия) Эрлинг Холанд
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Источник:
AS

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