Боруссия купит молодого немецкого форварда

Дортмундская "Боруссия" активно интересуется немецким нападающим РБ "Зальцбург" Каримом Адейеми.

Клуб Марко Розе видит в 19-летнем игроке замену Эрлину Холанду, если норвежец покинет команду летом 2022-го года. Отмечается, что даже если звездный форвард останется в "Боруссии", "желто-черные" все равно попытаются купить Адейеми.

В этом сезоне чемпионата Австрии молодой Карим забил 8 голов в 10 матчах. Его цена составляет 20 млн евро, согласно данным Transfermarkt.