Холанд хочет в зарабатывать в новом клубе 30 миллионов евро в год

Представители футболиста проинформировали заинтересованные стороны о том, что Холанд намерен получать более 500 тысяч фунтов в неделю, сообщает ESPN. Это около 30 миллионов евро в год.

На форварда претендуют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Реал", "Бавария" и "ПСЖ".

Известно, что в конце сезона в контракте Холанда начнет действовать пункт об отступных в размере 75 миллионов евро. Отмечается, что итоговая сумма трансфера будет существенно больше, из-за трат на посредничество в сделке.

В этом сезоне Холанд провел 9 матчей за "Боруссию Д", в которых забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 150 миллионов евро.