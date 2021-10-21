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Холанд хочет в зарабатывать в новом клубе 30 миллионов евро в год
Вот что значит иметь агентом Мино Райолу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Представители футболиста проинформировали заинтересованные стороны о том, что Холанд намерен получать более 500 тысяч фунтов в неделю, сообщает ESPN. Это около 30 миллионов евро в год.
На форварда претендуют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Реал", "Бавария" и "ПСЖ".
Известно, что в конце сезона в контракте Холанда начнет действовать пункт об отступных в размере 75 миллионов евро. Отмечается, что итоговая сумма трансфера будет существенно больше, из-за трат на посредничество в сделке.
В этом сезоне Холанд провел 9 матчей за "Боруссию Д", в которых забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 150 миллионов евро.
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