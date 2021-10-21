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Холанд хочет в зарабатывать в новом клубе 30 миллионов евро в год

Германия
(1 голосов)

Вот что значит иметь агентом Мино Райолу

Холанд хочет в зарабатывать в новом клубе 30 миллионов евро в год

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Представители футболиста проинформировали заинтересованные стороны о том, что Холанд намерен получать более 500 тысяч фунтов в неделю, сообщает ESPN. Это около 30 миллионов евро в год.

На форварда претендуют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Реал", "Бавария" и "ПСЖ".

Известно, что в конце сезона в контракте Холанда начнет действовать пункт об отступных в размере 75 миллионов евро. Отмечается, что итоговая сумма трансфера будет существенно больше, из-за трат на посредничество в сделке.

В этом сезоне Холанд провел 9 матчей за "Боруссию Д", в которых забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 150 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Мино Райола Эрлинг Холанд
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Источник:
espn.com

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Комментарии (3)
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andyua (Kyiv)
21.10.2021 в 21:56
Фотка в тєму)
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pilips111 (Чернигов)
21.10.2021 в 21:28
Хочет в зарабатывать - это как???)))
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Ol-g (Одесса)
21.10.2021 в 21:08
А почему я здесь вижу рекламу мошенников?
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