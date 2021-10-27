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"Боруссия упускает возможность помочь ему". Отец бразильского таланта – об игровом времени сына

Германия
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Нетрудолюбивые "шмели"?

"Боруссия упускает возможность помочь ему". Отец бразильского таланта – об игровом времени сына

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мауро Бразилиа, отец хавбека "Реала" Рейньера, высказался по поводу ситуации сына в дортмундской "Боруссии", где игрок находится в аренде. Отметим, что в текущем сезоне парень провел в Бундеслиге 4 поединка, ни в одном из матчей 19-летний бразилец не вышел в старте.

"Он мог бы помочь команде сыграть в другом стиле, иногда это бывает необходимо. Он понимает, как действовать с мячом, как помочь в контроле игры. Есть ощущение, что в "Боруссии" этого не увидели".

"Боруссия" каждый день упускает возможность помочь ему в развитии, получить удовольствие от работы с еще одним талантливым парнем, продолжить свои традиции. Пускай даже он здесь в аренде… Происходит что-то странное. Мне и сыну очень обидно".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Рейньер
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Источник:
Goal.com

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