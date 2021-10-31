Без Холанда разобрались. Боруссия Д - Кельн 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках десятого тура Бундеслиги "Боруссия" на своем поле спокойно справилась с "Кельном". Холанда не было в составе, но нашлись другие герои. По голу в каждом из таймов – и три очка в кармане. Смотрите, как это было в видеообзоре матча чемпионата Германии.

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Кёльн 2:0

Голы: Азар 40, Тиггес 63