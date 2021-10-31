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Без Холанда разобрались. Боруссия Д - Кельн 2:0. Обзор матча и видео голов

Германия
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Боруссия Д - Кельн ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 30.10.2021 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Без Холанда разобрались. Боруссия Д - Кельн 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках десятого тура Бундеслиги "Боруссия" на своем поле спокойно справилась с "Кельном". Холанда не было в составе, но нашлись другие герои. По голу в каждом из таймов – и три очка в кармане. Смотрите, как это было в видеообзоре матча чемпионата Германии.

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д – Кёльн 2:0
Голы: Азар 40, Тиггес 63

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Кёльн
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