Отец Холанда назвал сроки восстановления Эрлинга

Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, рассказал в эфире канала TV 2 Norway о состоянии здоровья своего 21-летнего сына. Напомним, норвежский форвард восстанавливается от разрыва мышцы бедра.

"Учитывая ситуацию, у Эрлинга не так все и плохо, но какое-то время он еще точно пропустит. Было бы хорошо, если бы он провел пару матчей до Рождества, но это маловероятно".

Игрок не выходил на поле с 19 октября. Он забил 13 голов в 10 матчах текущего сезона. До конца года "шмели" проведут еще 7 матчей в чемпионате Германии.