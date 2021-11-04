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Отец Холанда назвал сроки восстановления Эрлинга

Германия
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Рождество – это время надежды

Отец Холанда назвал сроки восстановления Эрлинга

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, рассказал в эфире канала TV 2 Norway о состоянии здоровья своего 21-летнего сына. Напомним, норвежский форвард восстанавливается от разрыва мышцы бедра.

"Учитывая ситуацию, у Эрлинга не так все и плохо, но какое-то время он еще точно пропустит. Было бы хорошо, если бы он провел пару матчей до Рождества, но это маловероятно".

Игрок не выходил на поле с 19 октября. Он забил 13 голов в 10 матчах текущего сезона. До конца года "шмели" проведут еще 7 матчей в чемпионате Германии.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Альф-Инге Хааланд Эрлинг Холанд
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Источник:
Goal.com

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