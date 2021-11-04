Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отец Холанда назвал сроки восстановления Эрлинга
Рождество – это время надежды
Getty Images / Global Images Ukraine
Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, рассказал в эфире канала TV 2 Norway о состоянии здоровья своего 21-летнего сына. Напомним, норвежский форвард восстанавливается от разрыва мышцы бедра.
"Учитывая ситуацию, у Эрлинга не так все и плохо, но какое-то время он еще точно пропустит. Было бы хорошо, если бы он провел пару матчей до Рождества, но это маловероятно".
Игрок не выходил на поле с 19 октября. Он забил 13 голов в 10 матчах текущего сезона. До конца года "шмели" проведут еще 7 матчей в чемпионате Германии.
Популярное сейчас
- У конкурента Зинченко - хет-трик ассистистов. Манчестер Сити - Брюгге 4:1. Видео обзор матча
- Фарт Вернидуба закончился. Шериф - Интер 1:3. Видео голов и обзор матча
- Перес: У Лунина все будет хорошо, пусть украинцы не переживают за него
- Бундеслига. Гладбах набирает обороты, Аугсбург неожиданно громит Штутгарт
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО