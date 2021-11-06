Бундеслига. Бавария нанесла Фрайбургу первое поражение, Вольфсбург Кофельдта снова побеждает

Бундеслига, 11-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Фрайбург" 2:1

Голы: Горецка (30), Левандовски (75) – Хаберер (90+3)

Теперь в Бундеслиге непобедимых нет. "Бавария" нанесла "Фрайбургу" первое поражение в чемпионате. Лучшая оборона лиги пропустила от "рекордмайстера" лишь дважды, хотя показатель ожидаемых голов чемпиона (3.78 - 1.17) намекает, что и такой результат команде Кристиана Штрайха льстит.

"Бавария" испытывала некоторые проблемы с созданием голевых моментов, но как только забила первый, они мигом провали. Мюллер и Горецка разыграли оригинальную стеночку, в их комбинацию неожиданно вступил Нико Шлоттербек, но защитник "Фрайбурга" лишь помог сопернику, и Леон в классической манере ворвался в штрафную и открыл счёт в матче.

Второго мяча пришлось ждать аж до 75-й минуты, но тут дело лишь в нетипичной расточительности "Баварии". В конце концов Левандовски положил традиционный гол "Фрайбург", ставшим для него уже 20-м конкретно этому сопернику.

Мюнхен снова пропустил, уже в четвертой игре кряду, до дело было в компенсированное время и для геройств "Фрайбург" было слишком поздно. 2:1.

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Аугсбург" 1:0

Гол: Нмеча (14)

"Вольфсбург" добыл третью победу кряду во всех турнирах после смены наставника. Смена Марко ван Боммеля на Флориана Кофельдта пока даёт результат, но об улучшении качества игры пока говорить рано. Абсолютно равный матч с безнадёжным "Аугсбургом", которых в прошлом туре нещадно раскатывал даже "Штутгарт", несмотря на итоговое фиаско.

Исход борьбы решил ранний гол головой Лукаса Нмеча. Вероятность забить с такой сложной позиции оценивается ровно в один процент, но недавний дебютант молодёжной сборной Германии в этот процент попал. В оставшееся время "волки" довольно качественно, но не безгрешно оборонялись, и всё же выжали очередные три очка.

Бохум, "Воновия Рурштадион"

"Бохум" – "Хоффенхайм" 2:0

Гол: Новотны (66), Пантович (90+7)

"Бохум" продолжает стремительно отдаляться от зоны вылета. На этот раз новичок Бундеслиги уверенно переиграл "Хоффенхайм", хотя и в этом матче были проблемы с реализацией. Благо Томас Райс угадал с заменой, и Зома Новотны забил долгожданный первый мяч в поединке.

А дальше на поле был настоящий дурдом. Голкипер Мануэль Риманн пошёл бить пенальти, но пробил выше и не удвоил преимущество "несгибаемых". Его коллега по амплуа Оливер Бауманн в концовке побежал на угловой в поисках ответного мяча, но "Бохум" мяч перехватил и Милош Пантович зарядил по пустым воротам со своей половины поля.

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Арминия" 0:1

Гол: Окугава (19)

А вот от "Штутгарта" уже не на шутку веет безнадёгой. В прошлом туре разгромное поражение от откровенно слабого "Аугсбурга" (4:1) чисто за счёт ужасной игры на стандартах в защите. А сегодня к "швабам" прибыла не менее отчаянная "Арминия", и снова оставила команду Пеллегрино Матараццо ни с чем. Такими темпами американец вскоре может оказаться безработным.