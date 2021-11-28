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РБ Лейпциг – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 28.11.21

Германия
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Матч конкурентов за зону ЛЧ

РБ Лейпциг – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 28.11.21

Фото: Getty Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 13-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Байер" 18:30

Трансляция – Megogo

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" продолжает чередовать сильные результаты с провальными. После ничьи с "ПСЖ" (2:2) в Лиге Чемпионов в начале месяца была абсолютно заслуженна победа над "Боруссией" Дортмунд (2:1) в лиге. Но после международной паузы снова случилось плохо – "Хоффенхайм" (2:0) их по делу порвал. И тут же триумф в Брюгге (0:5) с очень приличным коллективом.

Кристофер Нкунку в среду оформил дубль, доведя свой голевой счёт в ЛЧ до показателя в 7 мячей, в то время как в Бундеслиге у него их ещё 5. Поражение от "Хоффе" прервало 7-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Адамс, Собослаи и Хайдара готовы вернуться в старт, в то время как основной кипер Петер Гулачи сейчас недоступен.

Байер

После 10 матчей подряд с результативными действиями Флориан Виртц замолк в октябре, но снова вернулся в нынешнем месяце – гол+пас против "Бетиса" (4:0) и два ассиста с "Селтиком" (3:2) помогли "Байеру" квалифицироваться в следующий этап Лиги Европы.

Но в Бундеслиге пока всё куда скромнее – лишь одна победа в трёх последних турах и всего 2 забитых мяча за этот отрезок. Без Патрика Шика атака выглядела беспомощно.

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Статистика и факты

"Лейпциг" не уступал в 33 из 37 последних домашних матчах Бундеслиги

"Лейпциг" не проиграл в 6 последних матчах с "Байером" во всех турнирах

"Байер" еще не уступал на выезде в этой кампании Бундеслиги

Шик забил 27 голов в 60 встречах Бундеслиги

Ориентировочные составы

"РБ Лейпциг": Мартинес – Мукиэле, Клостерманн, Гвардиол – Хенрикс, Адамс, Кампль, Анхелиньо – Нкунку, Форсберг – Силва

"Байер": Градецки – Фримпонг, Та, Тапсоба, Синкгравен – Андрих, Демирбай – Адли, Виртц, Диаби – Шик

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Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч РБ Лейпциг – Байер от UA-Футбол

Прогноз: ничья 1:1. "Байер" отлично смотрится на выезде и не должен уступать на "Ред Булл Арене". Тем более вернулся Шик.

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В статье: Байер (Леверкузен)
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