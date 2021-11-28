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РБ Лейпциг – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 28.11.21
Матч конкурентов за зону ЛЧ
Фото: Getty Images
Бундеслига, 13-й тур
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" – "Байер" 18:30
Трансляция – Megogo
РБ Лейпциг
"РБ Лейпциг" продолжает чередовать сильные результаты с провальными. После ничьи с "ПСЖ" (2:2) в Лиге Чемпионов в начале месяца была абсолютно заслуженна победа над "Боруссией" Дортмунд (2:1) в лиге. Но после международной паузы снова случилось плохо – "Хоффенхайм" (2:0) их по делу порвал. И тут же триумф в Брюгге (0:5) с очень приличным коллективом.
Кристофер Нкунку в среду оформил дубль, доведя свой голевой счёт в ЛЧ до показателя в 7 мячей, в то время как в Бундеслиге у него их ещё 5. Поражение от "Хоффе" прервало 7-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Адамс, Собослаи и Хайдара готовы вернуться в старт, в то время как основной кипер Петер Гулачи сейчас недоступен.
Байер
После 10 матчей подряд с результативными действиями Флориан Виртц замолк в октябре, но снова вернулся в нынешнем месяце – гол+пас против "Бетиса" (4:0) и два ассиста с "Селтиком" (3:2) помогли "Байеру" квалифицироваться в следующий этап Лиги Европы.
Но в Бундеслиге пока всё куда скромнее – лишь одна победа в трёх последних турах и всего 2 забитых мяча за этот отрезок. Без Патрика Шика атака выглядела беспомощно.
Статистика и факты
"Лейпциг" не уступал в 33 из 37 последних домашних матчах Бундеслиги
"Лейпциг" не проиграл в 6 последних матчах с "Байером" во всех турнирах
"Байер" еще не уступал на выезде в этой кампании Бундеслиги
Шик забил 27 голов в 60 встречах Бундеслиги
Ориентировочные составы
"РБ Лейпциг": Мартинес – Мукиэле, Клостерманн, Гвардиол – Хенрикс, Адамс, Кампль, Анхелиньо – Нкунку, Форсберг – Силва
"Байер": Градецки – Фримпонг, Та, Тапсоба, Синкгравен – Андрих, Демирбай – Адли, Виртц, Диаби – Шик
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч РБ Лейпциг – Байер от UA-Футбол
Прогноз: ничья 1:1. "Байер" отлично смотрится на выезде и не должен уступать на "Ред Булл Арене". Тем более вернулся Шик.
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