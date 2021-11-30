Он оценил. Болельщица Вольфсбурга с трибуны эффектно показала Холанду неприличный жест

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд попал в забавную ситуацию в матче Бундеслиги против "Вольфсбурга" (3:1). Под занавес встречи норвежец вышел на замену и забил третий гол "шмелей". Он начал праздновать мяч, показав пальцем в сторону трибуны. Оператор мгновенно перевел камеру на болельщицу "Вольфсбурга", которая решила показать Холанду неприличный жест. После матча Эрлинг оценил работу трансляторов в своем Твиттере:

"Награда лучшему игроку матча отправляется оператору".

O melhor da comemoração foi o cinegrafista que teve o feeling desses segundos, nem com roteiro daria tão certo pic.twitter.com/dqTfKLKOa1 — Gabriela Nolasco (@gabinolasco) November 27, 2021

That's actually really funny https://t.co/hHyNRAAouF — Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 27, 2021

Норвежцу понадобилось всего 50 поединков, чтобы забить 50 мячей в Бундеслиге – быстрее такого результата в чемпионате Германии не достигал никто.