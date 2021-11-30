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Он оценил. Болельщица Вольфсбурга с трибуны эффектно показала Холанду неприличный жест
Норвежец расстроил ее любимую команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд попал в забавную ситуацию в матче Бундеслиги против "Вольфсбурга" (3:1). Под занавес встречи норвежец вышел на замену и забил третий гол "шмелей". Он начал праздновать мяч, показав пальцем в сторону трибуны. Оператор мгновенно перевел камеру на болельщицу "Вольфсбурга", которая решила показать Холанду неприличный жест. После матча Эрлинг оценил работу трансляторов в своем Твиттере:
"Награда лучшему игроку матча отправляется оператору".
O melhor da comemoração foi o cinegrafista que teve o feeling desses segundos, nem com roteiro daria tão certo pic.twitter.com/dqTfKLKOa1— Gabriela Nolasco (@gabinolasco) November 27, 2021
That's actually really funny https://t.co/hHyNRAAouF— Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 27, 2021
Норвежцу понадобилось всего 50 поединков, чтобы забить 50 мячей в Бундеслиге – быстрее такого результата в чемпионате Германии не достигал никто.
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