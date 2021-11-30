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Он оценил. Болельщица Вольфсбурга с трибуны эффектно показала Холанду неприличный жест

Германия
(1 голосов)

Норвежец расстроил ее любимую команду

Он оценил. Болельщица Вольфсбурга с трибуны эффектно показала Холанду неприличный жест

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд попал в забавную ситуацию в матче Бундеслиги против "Вольфсбурга" (3:1). Под занавес встречи норвежец вышел на замену и забил третий гол "шмелей". Он начал праздновать мяч, показав пальцем в сторону трибуны. Оператор мгновенно перевел камеру на болельщицу "Вольфсбурга", которая решила показать Холанду неприличный жест. После матча Эрлинг оценил работу трансляторов в своем Твиттере:

"Награда лучшему игроку матча отправляется оператору".

Норвежцу понадобилось всего 50 поединков, чтобы забить 50 мячей в Бундеслиге – быстрее такого результата в чемпионате Германии не достигал никто.

Читайте такжеДаже Герд Мюллер позади: Холанд быстрее всех достиг отметки в 50 голов в Бундеслиге

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Вольфсбург Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
30.11.2021 в 13:54
показать печеньку - это уже считается неприличным?
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