Немецкий футбольный союз начал расследование слов Биллингема о судье после матча с Баварией

Немецкий футбольный союз (DFB) начал расследование по поводу высказываний полузащитника "Боруссии" Джуда Беллингема об арбитре Феликсе Цвайере. "Вы даете главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере", – заявил тогда полузащитник.

Англичанин сослался на судейский скандал, связанный с Робертом Хойцером в 2004 году. Тогда Цвайер получил денежную выплату за спорные решения в пользу "Вупперталера" в матче против "Вердера-2", где он был ассистентом главного арбитра.

В 2005 году Цвайера отстранили на полгода.

Расследование по этому делу, помимо DFB, начала и немецкая полиция. Дело будет передано в прокуратуру Дортмунда, которая примет решение, будут ли выдвинуты обвинения Беллингему.

Напомним, что "Боруссия" проиграла "Баварии" (2:3). Победный год был забит с пенальти, назначенным за игру рукой Матса Хуммельса.