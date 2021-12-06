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Немецкий футбольный союз начал расследование слов Биллингема о судье после матча с Баварией
Джуд погорячился
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Немецкий футбольный союз (DFB) начал расследование по поводу высказываний полузащитника "Боруссии" Джуда Беллингема об арбитре Феликсе Цвайере. "Вы даете главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере", – заявил тогда полузащитник.
Англичанин сослался на судейский скандал, связанный с Робертом Хойцером в 2004 году. Тогда Цвайер получил денежную выплату за спорные решения в пользу "Вупперталера" в матче против "Вердера-2", где он был ассистентом главного арбитра.
В 2005 году Цвайера отстранили на полгода.
Расследование по этому делу, помимо DFB, начала и немецкая полиция. Дело будет передано в прокуратуру Дортмунда, которая примет решение, будут ли выдвинуты обвинения Беллингему.
Напомним, что "Боруссия" проиграла "Баварии" (2:3). Победный год был забит с пенальти, назначенным за игру рукой Матса Хуммельса.
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