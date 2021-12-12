Бундеслига, 15-й тур

Гройтер, "Шпортпарк Ронхоф"

"Гройтер Фюрт" – "Унион" 1:0

Гол: Нильсен 55

"Гройтер Фюрт": Бурхерт – Виллемс , Бауэр, Грисбек, Мейерхефер – Тилльман (Зойферт, 86), Кристиансен, Сегуин – Нильсен (Дудзяк, 86), Абиама (Левелинг, 61), Хргота (Иттен, 74)

"Унион": Люте – Баумгартль (Фогльзаммер, 76), Кнохе, Джекел – Гисельман, Беккер, Премель, Харагучи (Тойхерт, 82), Рюэрсон – Крузе (Авоньи, 63), Беренс (Эндо, 82)

Предупреждения: Сегуин (33), Бауэр (69), Левелинг (71)

"Гройтер" сотворил главную сенсацию тура, в 15-м туре наконец добыл свою дебютную победу после возвращения в Бундеслигу. Первой жертвой "трилистников" крепкий "Унион", претендент на еврокубки.

Берлинская команда провела неожиданно вялый первый тайм, будучи полностью нейтрализованной коллективом Стефана Лейтля. Более того, "Гройтер" даже выглядел опаснее у чужих ворот.

Поэтому гол Ховарда Нильсена на старте второй половины не стал прямо неожиданностью. Норвежец здорово сориентировался на подборе после углового и занёс мяч в сетку на 55-й минуте встречи.

Хозяева тут же сели на свою половину, а "Унион" наконец включился. Урс Фишер даже выпустил ещё одного форварда в лице Фогльзаммера, но это не помогло. Финальным аккордом стал промах Авоньи на 90-й минуте с пожалуй острейшего момента в матче.

1:0. "Гройтер" наконец берет победу. Отдельно порадуемся за голкипера Бурхерта – после 46 пропущенных он наконец ушёл с поля с "сухарём". Другое дело, что спасительного 15-го места ещё 13 очков, и далеко не факт, что "Гройтеру" удастся набрать столько даже за весь сезон.