  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария собирается пригласить вингера Барселоны
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария собирается пригласить вингера Барселоны

Германия
(2 голосов)

Клуб ищет варианты усиления

Бавария собирается пригласить вингера Барселоны

fcbarcelonanoticias.com

Новина українською

Французский фланговый полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в мюнхенскую "Баварию". Об этом пишет авторитетный журналист Кристиан Фальк.

Вингер каталонского клуба рассматривается как опция для замены его соотечественника Кингсли Комана в случае, если он не продлит контракт с командой Нагельсманна.

В текущем сезоне Дембеле провел 5 матчей за "Барселону" во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Кристиан Фальк

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...