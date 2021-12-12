Бавария собирается пригласить вингера Барселоны

Французский фланговый полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в мюнхенскую "Баварию". Об этом пишет авторитетный журналист Кристиан Фальк.

Вингер каталонского клуба рассматривается как опция для замены его соотечественника Кингсли Комана в случае, если он не продлит контракт с командой Нагельсманна.

В текущем сезоне Дембеле провел 5 матчей за "Барселону" во всех турнирах и не отметился результативными действиями.