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Бавария собирается пригласить вингера Барселоны
Клуб ищет варианты усиления
fcbarcelonanoticias.com
Французский фланговый полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в мюнхенскую "Баварию". Об этом пишет авторитетный журналист Кристиан Фальк.
Вингер каталонского клуба рассматривается как опция для замены его соотечественника Кингсли Комана в случае, если он не продлит контракт с командой Нагельсманна.
В текущем сезоне Дембеле провел 5 матчей за "Барселону" во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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Источник:Кристиан Фальк
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