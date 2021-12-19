Мечты о чемпионстве остаются мечтами. Герта - Боруссия Д 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Герта - Боруссия (Дортмунд), которые встречались в последнем туре первого круга немецкой Бундеслиги. Дортмундцы забили первыми, но провалились в начале второго тайма, пропустив трижды. Спасти ничью команда Марко Розе не смогла, хотя Тиггес и забил красивый гол головой. Боруссия отстала от Баварии уже на девять очков.

Бундеслига, 17-й тур

Берлин Олимпийский стадион

Герта – Боруссия Д 3:2

Голы: Бельфодиль 51, Рихтер 57, 69 – Брандт 31, Тиггес 83