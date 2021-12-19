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Мечты о чемпионстве остаются мечтами. Герта - Боруссия Д 3:2. Видео голов и обзор матча

Германия
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Смотреть видео обзор матча Герта - Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии, 18 декабря 2021

Мечты о чемпионстве остаются мечтами. Герта - Боруссия Д 3:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Герта - Боруссия (Дортмунд), которые встречались в последнем туре первого круга немецкой Бундеслиги. Дортмундцы забили первыми, но провалились в начале второго тайма, пропустив трижды. Спасти ничью команда Марко Розе не смогла, хотя Тиггес и забил красивый гол головой. Боруссия отстала от Баварии уже на девять очков.

Бундеслига, 17-й тур
Берлин Олимпийский стадион
Герта – Боруссия Д 3:2
Голы: Бельфодиль 51, Рихтер 57, 69 – Брандт 31, Тиггес 83

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Герта (Берлин)
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