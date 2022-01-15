Бундеслига, 19-й тур

Менхенгладах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" М – "Байер" 1:2

Голы: Эльведи 81 – Андрих 51, Шик 74

Нереализованные пенальти: Шик 50, Демирбай 87

"Боруссия": Зоммер – Янчке (Байер, 70), Эльведи, Фридрих – Нетц (Тюрам, 61), Бенеш (Скалли, 61), Коне, Лайнер (Херрман, 80) – Штиндль (Плеа, 79), Нойхаус – Эмболо

"Байер": Градецки – Баккер, Инкапье, Та, Фримпонг (Фосу-Менса, 56) – Демирбай, Андрих – Диаби (Рецос, 89), Виртц (Амири, 89), Беллараби (Адли, 81) – Шик

Предупреждение: Штиндль 45, Байер 84 – Та 28, Баккер 36, Демирбай 90

“Байер” Сеоане невероятно ярко блеснул на старте сезона, увлёк всех своей игрой и тут же заглох. К зиме “фармацевты” откровенно расклеились: 4 тура без побед, болезненные 2:5 от “Айнтрахта” – тут и голевые безумства Патрика Шика не спасают. И вот встреча с биполярниками из Гладбаха с зачастившими депрессивными эпизодами, и всё ещё с Ади Хюттером, которому пора бы на выход.

Хюттер сходу бросил в бой 5-миллионного новичка Марвина Фридриха, тут же забыв на лавочке надоевшего ему Гинтера. Экс-защитнику “Униона” пришлось включаться оперативно, потому что “фармацевты” прижали с первых минут. Хотя в первом тайме “Боруссия” ещё справлялась прилично, даже отвечая контратаками неустанного бойца Бриля Эмболо. А под после перерыва начался ужас.

“Байер” стал давить с первых атак второго тайма, и тут же заработал пенальти. Зоммер затащил удар Патрика Шика, но его кураж тут же охладил гол Андриха после корнера в последующем эпизоде. Шик не сник с поля и вскоре исправился, зарядив Зоммеру после искусного выполненного штрафного удара. 0:2.

За 10 минут до конца Эльведи неожиданно отыграл один для хозяев, и вернул в игру интригу. “Байер” снова включился по полной и Виртц заработал пенальти. Зоммер снова справился с 11-метровым, на этот раз выставив дураком не Шика, а опытного Демирбая. Но кураж кипера не придал никаких импульсов остальной команде, и до финального свистка они до Градецки так и не дострелялись. 1:2. Нервное исполнение, но “Байер” был на голову выше.