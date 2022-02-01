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Йоахим Лёв летом может возглавить Фенербахче
Он уже встретился с президентом клуба
Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев летом может возглавить "Фенербахче", пишет Haber.
На предыдущей встрече Лёв заявил, что, если его условия будут приняты, он возглавит желто-синюю команду, и окончательное решение осталось за президентом Али Кочем. Али Коч, который счел условия немецкого тренера подходящими, провел последнюю встречу с Лёвом, и стороны пожали друг другу руки перед новым сезоном.
По данным источника, специалисту предложили контракт до 2024 года.
61-летний Йоахим Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира и Кубок конфедерации, стал серебряным призером чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионатов Европы и мира
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