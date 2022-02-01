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Йоахим Лёв летом может возглавить Фенербахче

Германия
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Он уже встретился с президентом клуба

Йоахим Лёв летом может возглавить Фенербахче

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев летом может возглавить "Фенербахче", пишет Haber.

На предыдущей встрече Лёв заявил, что, если его условия будут приняты, он возглавит желто-синюю команду, и окончательное решение осталось за президентом Али Кочем. Али Коч, который счел условия немецкого тренера подходящими, провел последнюю встречу с Лёвом, и стороны пожали друг другу руки перед новым сезоном.

По данным источника, специалисту предложили контракт до 2024 года.

61-летний Йоахим Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира и Кубок конфедерации, стал серебряным призером чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионатов Европы и мира

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В статье: Йоахим Лев Фенербахче (Стамбул)
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