"Выкрикиваю имена игроков, это будит жену". Коуч Баварии не может не работать даже во сне

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн заявил в интервью немецкому журналисту, что во время сна иногда может произносить имена футболистов своей команды.

"Когда я сплю после матчей, то бывает, что выкрикиваю имена игроков "Баварии". Об этом мне сказала моя жена Верена – это может разбудить ее ночью. У меня рядом с кроватью лежит блокнот, нередко я записываю туда что-то и в темное время суток".

Также 34-летний наставник признался, что он часто поздно отправляется спать после поединков мюнхенцев. Ему необходимо много времени, чтобы справиться со стрессом и напряжением. Нагельсманну трудно "переключиться", он продолжает анализ встреч во сне.