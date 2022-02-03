  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Мюллер: У Бундеслиги дела не очень хороши. Наша победа в ЛЧ скорее исключение
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мюллер: У Бундеслиги дела не очень хороши. Наша победа в ЛЧ скорее исключение

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Томас также отреагировал на свое сравнение с Месси

Мюллер: У Бундеслиги дела не очень хороши. Наша победа в ЛЧ скорее исключение

Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен

Новина українською

Томас Мюллер дал интервью Bild в котором, помимо прочего, поделился мнением об индивидуальных наградах, а также ответил на сравнение себя с Месси. "За последние три года я даже опережаю Месси по ассистам", – приводит его слова Bayern & Germany.

– Если говорить о результативных передачах, можете ли вы сказать, что с вами может конкурировать только Лионель Месси?

– Что касается статистики по передачам, то, вероятно, на данный момент это так. Если вы посмотрите на статистику за последние три года, я даже опередил Месси.

Томас об отсутствии индивидуальных наград:

– У меня смешанные чувства. Все должно совпасть, если ты хочешь выиграть крупные индивидуальные призы. И, возможно, есть много игроков с такой же статистикой, как у меня, которые не могут бороться за эти награды на 100%, но они по-прежнему обладают яркими индивидуальными качествами.

Эти призы всегда означают, что это блестящий игрок с особым талантом. И он должен быть востребованным на международном рынке.

Немецкий футбол сейчас не на вершине, потому что в последнее время дела в Бундеслиге идут не очень хорошо. Наша победа в Лиге чемпионов в 2020 году – это, скорее, исключение.

В этом сезоне Томас провел 28 матчей, забил 9 голов и отдал 20 голевых передач. Последние 3 сезона Томас стабильно набирает 30+ результативных действий за сезон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Бундеслига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...