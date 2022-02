Мюллер: У Бундеслиги дела не очень хороши. Наша победа в ЛЧ скорее исключение

Томас Мюллер дал интервью Bild в котором, помимо прочего, поделился мнением об индивидуальных наградах, а также ответил на сравнение себя с Месси. "За последние три года я даже опережаю Месси по ассистам", – приводит его слова Bayern & Germany.

Müller: "These awards are always about being brilliant, having a special flair and being marketable on an international level. German football is not at the top at the moment because the Bundesliga has not been doing well recently. Our CL win in 2020 was rather an exception"