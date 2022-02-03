Мюллер: У Бундеслиги дела не очень хороши. Наша победа в ЛЧ скорее исключение

Томас Мюллер дал интервью Bild в котором, помимо прочего, поделился мнением об индивидуальных наградах, а также ответил на сравнение себя с Месси. "За последние три года я даже опережаю Месси по ассистам", – приводит его слова Bayern & Germany.

Müller: "These awards are always about being brilliant, having a special flair and being marketable on an international level. German football is not at the top at the moment because the Bundesliga has not been doing well recently. Our CL win in 2020 was rather an exception" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 2, 2022

– Если говорить о результативных передачах, можете ли вы сказать, что с вами может конкурировать только Лионель Месси?

– Что касается статистики по передачам, то, вероятно, на данный момент это так. Если вы посмотрите на статистику за последние три года, я даже опередил Месси.

Томас об отсутствии индивидуальных наград:

– У меня смешанные чувства. Все должно совпасть, если ты хочешь выиграть крупные индивидуальные призы. И, возможно, есть много игроков с такой же статистикой, как у меня, которые не могут бороться за эти награды на 100%, но они по-прежнему обладают яркими индивидуальными качествами.

Эти призы всегда означают, что это блестящий игрок с особым талантом. И он должен быть востребованным на международном рынке.

Немецкий футбол сейчас не на вершине, потому что в последнее время дела в Бундеслиге идут не очень хорошо. Наша победа в Лиге чемпионов в 2020 году – это, скорее, исключение.

В этом сезоне Томас провел 28 матчей, забил 9 голов и отдал 20 голевых передач. Последние 3 сезона Томас стабильно набирает 30+ результативных действий за сезон.