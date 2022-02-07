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Томас Мюллер может отправиться в АПЛ

Германия
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Игроком интересуется клуб из второй половины турнирной таблицы

Томас Мюллер может отправиться в АПЛ

Новина українською

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер может сменить клуб. Игроком интересуются в АПЛ, а именно "Ньюкасл Юнайтед", пишет Bild.

По данным источника, "сороки" уже связались с руководством "Баварии" по поводу трансфера Мюллера. Сам Томас пока не уверен в целесообразности перехода в "Ньюкасл". Игрок хочет бороться за трофеи.

Напомним, что Мюллер выступает за "Баварию" с 2007 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Мюллер принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 6 голов и сделал 16 результативных передач.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Ньюкасл
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