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Томас Мюллер может отправиться в АПЛ
Игроком интересуется клуб из второй половины турнирной таблицы
Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер может сменить клуб. Игроком интересуются в АПЛ, а именно "Ньюкасл Юнайтед", пишет Bild.
По данным источника, "сороки" уже связались с руководством "Баварии" по поводу трансфера Мюллера. Сам Томас пока не уверен в целесообразности перехода в "Ньюкасл". Игрок хочет бороться за трофеи.
Напомним, что Мюллер выступает за "Баварию" с 2007 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Мюллер принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 6 голов и сделал 16 результативных передач.
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