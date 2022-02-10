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Семья на диване, собака – успокаивает. Как тренер Кельна смотрел матч дома из-за COVID-19
Это надо видеть
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер немецкого клуба "Кельн" Штеффен Баумгарт крайне эмоционально наблюдал за матчем своей команды на карантине. Он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и не смог присутствовать в технической зоне на домашнем поединке чемпионата Германии против "Фрайбурга" (1:0).
К счастью для Баумгарта, его команда смогла обыграть оппонента. Сам Штеффен наблюдал за действиями своих подопечных дома – он натянул фирменную кепку и дал волю харизме. В квартирной обстановке эмоции специалиста выглядят не слишком обычно. Его семья смотрела матч спокойно, в то время как пес Баумгарта всячески пытался успокоить хозяина. Субтитры – прилагаются.
????️@FCKoeln_EN manager Steffen Baumgart had to watch #KOESCF from home - but that didn't stop him kicking every #Bundesliga ball! ????❤️ pic.twitter.com/5heuy8M7P7— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 6, 2022
"Кельн" идет на 6-й позиции в Бундеслиге. От ТОП-4 "козлы" отстают всего на 2 зачетных пункта.
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