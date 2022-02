Семья на диване, собака – успокаивает. Как тренер Кельна смотрел матч дома из-за COVID-19

Тренер немецкого клуба "Кельн" Штеффен Баумгарт крайне эмоционально наблюдал за матчем своей команды на карантине. Он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и не смог присутствовать в технической зоне на домашнем поединке чемпионата Германии против "Фрайбурга" (1:0).

К счастью для Баумгарта, его команда смогла обыграть оппонента. Сам Штеффен наблюдал за действиями своих подопечных дома – он натянул фирменную кепку и дал волю харизме. В квартирной обстановке эмоции специалиста выглядят не слишком обычно. Его семья смотрела матч спокойно, в то время как пес Баумгарта всячески пытался успокоить хозяина. Субтитры – прилагаются.

????️@FCKoeln_EN manager Steffen Baumgart had to watch #KOESCF from home - but that didn't stop him kicking every #Bundesliga ball! ????❤️ pic.twitter.com/5heuy8M7P7