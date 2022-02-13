Унион - Боруссия Дортмунд. Прогноз матча Бундеслиги на 13.02.2022

Бундеслига, 22-й тур

Берлин, "Ан дер Альтен Фёрстерай"

"Унион" - "Боруссия" Дортмунд 16:30

Трансляция - Мегого

Унион

В прошлом туре "Унио" сенсационно уступил "Аугсбургу" (2:0) на выезде. Это поражение стало пятым в сезоне и первым в новом году. Ещё одним поводом для грусти болельщика берлинцев в 2022-м стал переход Макса Крузе в "Вольфсбург", за два сезона ставшего родным для трибун "Ан дер Альтен Фёрстерай". В качестве утешения стоит отметить, что "железные" ещё не проигрывали два тура кряду в этой кампании, а их результаты против Дортмунда дома впечатляющие - два матча, две победы.

Сразиться с "Боруссией" не сможет Рани Хедира – всему виной дисквалификация. Его место в старте должен занять Гриша Промель, выздоровевший после ковида. В остальном Урс Фишер может рассчитывать на всех основных бойцов.

Боруссия Дортмунд

"Боруссия" сейчас тоже не в лучшем настроении. Команда Марко Розе после зимнего перерыва принялась весело перестреливать своих соперников: пострадали "Айнтрахт" (2:3) и "Хоффенхайм" (2:3), а "Фрайбургу" (5:1) вообще пришлось несладко. Некоторые опасения вызвал вылет действующего победителя Кубка Германии из 1/8 от скромного "Санкт-Паули" (2:1). Оказалось, неспроста. В прошлом туре Дортмунд в родных стенах разнёс "Байер" (2:5). Разнёс в стиле, присущему "Боруссии" – веселом, обоюдоостром и наглом. Такое должно задевать самолюбие Холанда и компании.

Эрлинг, к слову, снова не готов принять участие в матче из-за проблем со здоровьем. Викинг сейчас лучший в Европе по соотношению голов и игрового времени, к тому же имея лучшую реализацию во всей Бундеслиге (+5.2 голов относительно xG). Холанд приучил выручать "Боруссию", и теперь Дортмунд страдает от этой зависимости. Пришло время остальным брать на себе.

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Статистика и факты

Авоньи – лучший бомбардир "Униона" в сезоне (9 голов в 18 матчах)

"Унион" – единственная команда Бундеслиге, которую "Боруссия" никогда не обыгрывала на выезде (2:1, 3:1)

Холанд забил "Униону" 4 гола в 3 последних встречах, все три матча БД выиграл

"Боруссия" пропустила 36 голов в 21 стартовых турах – худший клубный рекорд с сезона 2007/08

"Унион" проиграл лишь одну из 26 последних домашних игр в Бундеслиге

Ориентировочные составы

"Унион": Люте - Баумгартль, Кнохе, Хайнц - Триммель, Промель, Озтунали, Харагучи, Гисельман - Бекер, Авоньи

"Боруссия": Кобель - Геррейру, Аканджи, Хуммельс, Джан - Дауд, Беллингем, Брандт – Ройс, Азар - Мален

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Унион - Боруссия Д от UA-Футбол

"Боруссии" жизненно необходима победа, но рекорд "Униона" в родных стенах обещает Дортмунду нелёгкую жизнь. Усложняет задачу ещё и отсутствие Холанда. Результат предугадать сложно, но вот с результативностью "Униона" и обороной БД можно полагаться на немалое количество голов. Прогноз: Ничья 2:2. Ставка: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.65.