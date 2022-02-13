Неожиданно, но факт. Бохум - Бавария 4:2. Видео голов и обзор поединка

Вчера в матче 22-го тура Бундеслиги "Бохум" переиграл "Баварию" со счетом 4:2, при этом забив все четыре гола в первом тайме. Сказать, что результат был неожиданным для болельщиков, это не сказать ничего.

Только после тактических изменений в перерыве подопечные Нагельсманна смогли отойти от шока и попробовали сыграть в свой футбол. Однако, на конечный результат это никак не повлияло.

Бохум - Бавария 4:2

Голы: Антви-Анджей 14, Локадия 38, Гамбоа 40, Хольтманн 44 - Левандовски 9, 75