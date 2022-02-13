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Неожиданно, но факт. Бохум - Бавария 4:2. Видео голов и обзор поединка
Как так получилось?
Фото: Bundesliga English, Twitter
Вчера в матче 22-го тура Бундеслиги "Бохум" переиграл "Баварию" со счетом 4:2, при этом забив все четыре гола в первом тайме. Сказать, что результат был неожиданным для болельщиков, это не сказать ничего.
Только после тактических изменений в перерыве подопечные Нагельсманна смогли отойти от шока и попробовали сыграть в свой футбол. Однако, на конечный результат это никак не повлияло.
Бохум - Бавария 4:2
Голы: Антви-Анджей 14, Локадия 38, Гамбоа 40, Хольтманн 44 - Левандовски 9, 75
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