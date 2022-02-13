Унион – Боруссия Д 0:3. Дубль Ройса принёс Дортмунду важную победу

Бундеслига, 22-й тур

Берлин, "Ан дер Альтен Фёрстерай"

"Унион" - "Боруссия" Дортмунд 0:3

Голы: Ройс 18, 25, Геррейру 71

"Унион": Люте - Баумгартль, Кнохе, Джекел - Триммель (Рюэрсон, 78), Промель, Озтунали (Мёвальд, 62), Беккер (Шефер, 78), Очипка - Авоньи (Беренс, 61), Мишель (Уджа, 72)

"Боруссия": Кобель - Геррейру, Загаду, Хуммельс, Аканджи - Дауд (Джан, 73), Беллингем, Витсель – Брандт, Мален (Мукоко, 81), Ройс

Предупреждения: Баумгартль 35, Мёвальд 76 – Брандт 39

"Боруссия" достойно ответила на критику после катастрофы в прошлые выходные, разгромив на выезде "Унион". В трудный момент команду за собой повёл Марко Ройс, оформив дубль в первые полчаса. Для "железных" это домашнее поражение стало всего вторым в кампании, и несмотря на крупный счёт, они упорствовали до самого конца.

Приезд в Берлин не обещал Дортмунду лёгкой жизни. В прошлом туре команда Марко Розе была разбита "Байером" (2:5), который обыграл "Боруссию" в её же любимом остроатакующем стиле. На этом фоне вновь вылетел Эрлинг Холанд, а на носу игра с "Унионом", проигравшим лишь в двух из 26 последних встреч на этой арене, и который дважды обыграл здесь БД в последние сезоны.

Первый тайм матча показал, что "Боруссия" сегодня без первой победы в истории на "Ан дер Альтен Фёрстерай" не уедет. Гости принялись разыгрывать дерзкие комбинации в опорной зоне "Униона", раз за разом доставляя мяч в опасные зоны. На 18-й минуте Ройс на скорости залетел в штрафную соперника, и после серии удачных рикошетов мяч вернулся к Марко, которому не составило труда пробить Люте с близкого расстояния.

Вскоре пришёл и второй – Мален самоотверженно поборолся за мяч, рухнув на газон вместе защитников Кнохе, тем самым открыв Ройсу путь к воротам. Марко обвёл вратаря и спокойно катнул в угол. 0:2. "Унион" не падал духом и продолжал сражаться, хотя одного упорства тут было мало. Самый характерный момент первой половины – эпизод, в котором Баумгартлю пришлось буквально снять шорты с Брандта, чтобы предотвратить опасность у своих ворот. За Дортмундом сегодня было не поспеть.

Второй тайм был менее убедительным, но Дортмунду всё равно удалось довести дело до разгрома. Мален вновь не забил, хотя как всегда был очень полезен и косвенно принял участие и в голе Геррейру. Дони не в состоянии и близко конкурировать с Холандом по бомбардирским достижениям, но всё равно невероятно полезен. Голы придут позже.

"Боруссия" вновь приблизилась к "Баварии" на расстояние 6 очков, перечеркнув обидное поражение в прошлый уик-энд. "Унион" же проигрывает впервые за 5 туров, не сумев вернуться в топ-4 – по разнице голов "РБ Лейпциг" и "Фрайбург" продолжают их опережать.