Шик – первый игрок Байера с 2013 года, который забил больше 20 мячей за сезон в Бундеслиге

Нападающий "Байера" Патрик Шик стал первым игроком клуба, который забил больше 20 мячей за сезон Бундеслиги после Штефана Кислинга, сообщает Opta. Немец настрелял 25 голов в сезоне 2012/2013.

20 – Bayer 04 Leverkusen’s Patrik Schick is the first Bayer 04 player since Stefan Kießling in 2012-13 (25) to score 20 goals within a single #Bundesliga season. No other Leverkusen player reached that mark as quick as Schick (Matchday 23). Striker. #M05B04 pic.twitter.com/yhRJXjdbY3