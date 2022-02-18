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Шик – первый игрок Байера с 2013 года, который забил больше 20 мячей за сезон в Бундеслиге

Германия
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Последним был Кислинг

Шик – первый игрок Байера с 2013 года, который забил больше 20 мячей за сезон в Бундеслиге

Фото: twitter.com/bayer04_en

Новина українською

Нападающий "Байера" Патрик Шик стал первым игроком клуба, который забил больше 20 мячей за сезон Бундеслиги после Штефана Кислинга, сообщает Opta. Немец настрелял 25 голов в сезоне 2012/2013.

Также Шик второй нападающий топ-5 лиг в этом сезоне после Левандовского, кому покорились 20 мячей в регулярном чемпионате.

Штефан Кислинг выступал за "Байер" с 2006 по 2018 годы. Всего за "фармацевтов" нападающий забил 162 гола в 444 матчах за клуб. Он является вторым лучшим бомбардиром клуба в истории после Ульфа Кирстена.

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В статье: Штефан Кислинг Роберт Левандовский Байер (Леверкузен) Патрик Шик
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