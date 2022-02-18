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Шик – первый игрок Байера с 2013 года, который забил больше 20 мячей за сезон в Бундеслиге
Последним был Кислинг
Фото: twitter.com/bayer04_en
Нападающий "Байера" Патрик Шик стал первым игроком клуба, который забил больше 20 мячей за сезон Бундеслиги после Штефана Кислинга, сообщает Opta. Немец настрелял 25 голов в сезоне 2012/2013.
20 – Bayer 04 Leverkusen’s Patrik Schick is the first Bayer 04 player since Stefan Kießling in 2012-13 (25) to score 20 goals within a single #Bundesliga season. No other Leverkusen player reached that mark as quick as Schick (Matchday 23). Striker. #M05B04 pic.twitter.com/yhRJXjdbY3— OptaFranz (@OptaFranz) February 18, 2022
Также Шик второй нападающий топ-5 лиг в этом сезоне после Левандовского, кому покорились 20 мячей в регулярном чемпионате.
Штефан Кислинг выступал за "Байер" с 2006 по 2018 годы. Всего за "фармацевтов" нападающий забил 162 гола в 444 матчах за клуб. Он является вторым лучшим бомбардиром клуба в истории после Ульфа Кирстена.
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