Бавария готова заплатить 30 миллионов за хавбека Аякса

Мюнхенская "Бавария" хочет купить полузащитника "Аякса" Райана Гравенберха и готова заплатить до 30 млн евро за футболиста.

Сообщается, что представители чемпиона Германии уже имели диалог с агентами нидерландца. Речь шла о возможной зарплате в Мюнхене и продолжительности контракта.

Кроме этого, известно, что "Аякс" хотел бы получить за Гравенберха приблизительно 25-30 млн евро. Переговоры продолжатся.