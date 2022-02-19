  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария готова заплатить 30 миллионов за хавбека Аякса
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария готова заплатить 30 миллионов за хавбека Аякса

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Клуб взял курс на омоложение состава

Бавария готова заплатить 30 миллионов за хавбека Аякса

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" хочет купить полузащитника "Аякса" Райана Гравенберха и готова заплатить до 30 млн евро за футболиста.

Сообщается, что представители чемпиона Германии уже имели диалог с агентами нидерландца. Речь шла о возможной зарплате в Мюнхене и продолжительности контракта.

Кроме этого, известно, что "Аякс" хотел бы получить за Гравенберха приблизительно 25-30 млн евро. Переговоры продолжатся.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Райан Гравенберх
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
De Telegraaf

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...