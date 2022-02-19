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Бавария готова заплатить 30 миллионов за хавбека Аякса
Клуб взял курс на омоложение состава
Фото: twitter.com/AFCAjax
Мюнхенская "Бавария" хочет купить полузащитника "Аякса" Райана Гравенберха и готова заплатить до 30 млн евро за футболиста.
Сообщается, что представители чемпиона Германии уже имели диалог с агентами нидерландца. Речь шла о возможной зарплате в Мюнхене и продолжительности контракта.
Кроме этого, известно, что "Аякс" хотел бы получить за Гравенберха приблизительно 25-30 млн евро. Переговоры продолжатся.
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Источник:De Telegraaf
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