Кёльн – Айнтрахт 1:0. Модест снова приносит результат

Бундеслига, 23-й тур

Кёльн, "Рейн Энерги"

"Кёльн" – "Айнтрахт" 1:0

Гол: Модест (84)

"Кёльн": Т. Хорн – Хектор, Хюберс, Килиан, Шмитц (Шауб, 88) – Озджан, Скири – Кайнц (Тильман, 80), Ут (Дуда, 88), Любичич (Шиндлер, 80) – Андерссон (Модест, 61)

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Хинтереггер, Тута (Ленц, 90) – Костич, Роде (Камада, 46, Ламмерс, 90), Якич, Соу, Чендлер (Да Коста, 82) – Борре, Линдстрём (Хауге, 76)

Предупреждения: Андерссон (46) – Хинтереггер (63), Якич (89)

Антони Модест феерично возвращается после коронавируса, принеся "Кёльну" победу в потном матче против "Айнтрахта". "Козлы" и "орлы" долго сдерживали друг друга, и дело едва не закончилось первыми за год нулями на табло в субботний вечер Бундеслиги. Однако 33-летний ветерану хватило полчаса на поле, чтобы забить свой 7-й гол в 7 последних матчах и 15-й в кампании.

Матч двух претендентов на топ-6 закончился выдался невиданно осторожным по немецким меркам. Ни одной из команд не удалось пробить показатель в единицу ожидаемых голов, хотя обе старались атаковать изо всех сил. И "козлы", и "орлы" славятся своим прессингом и качественной игрой флангами. "Козлы" первые по голам с подач и их общему количеству в Бундеслиге, "орлы" – четвертые и третьи по аналогичным показателям. Сегодняшним вечером на "Рейн Энерги" сильные стороны команд продублировали друг друга, и поэтому футбола было мало.

Отдельно отметим и пару опорников "Кёльна" Озджан - Скири, которые были просто неподражаемы в своём деле. Скири набегал почти 13 километров, в то время как Озджан выиграл невероятные 22 единоборства. Вот корень того, что у "Айнтрахта" ничего сегодня не получалось впереди. К тому же именно Элье Скири протолкнул мяч вперёд на роковой 84-й минуте, когда Модест забивал свой очередной мяч.

Судьбу встречи решил единственный эпизод. Ничего не обещающий аут на своей половине обернулся для "Кёльна" контратакой, в которой Модест удрал от защиты и прокинул Траппу между ног. 1:0. "Кёльн" поднимается в топ-6 с 35 очками в активе, "Айнтрахт" отстаёт на 4 пункта и замыкает десятку лучших.