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Лидер Баварии сдал положительный тест на коронавирус
Немец выбывает на неопределенный срок
Фото: twitter.com/FCBayernEN
Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер сдал положительный тест на коронавирус.
Thomas Müller has tested positive for Covid-19— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 21, 2022
Последний раз немец болел ковидом год назад.
В этом сезоне Томас провел за "Баварию" 33 матча, забил 10 голов и отдал 22 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего немца в 25 миллионов евро.
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Источник:fcbayern.com
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