Лидер Баварии сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер сдал положительный тест на коронавирус.

Thomas Müller has tested positive for Covid-19 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 21, 2022

Последний раз немец болел ковидом год назад.

В этом сезоне Томас провел за "Баварию" 33 матча, забил 10 голов и отдал 22 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего немца в 25 миллионов евро.