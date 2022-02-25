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"Осуждаем вторжение". В Германии проведут минуту молчания перед матчами из-за войны рф и Украины

Германия
(1 голосов)

Слава Україні!

"Осуждаем вторжение". В Германии проведут минуту молчания перед матчами из-за войны рф и Украины

DFL

Новина українською

В Германии пройдет минута молчания перед поединками чемпионата. Немецкая футбольная лига (дальше – DFL) порекомендовала всем клубам первой и второй Бундеслиг осуществить данную инициативу:

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"DFL самым решительным образом осуждает нападение России на Украину. Война в любой форме неприемлема и несовместима с ценностями спорта. Мы беспокоимся о пострадавших. DFL находится в контакте с национальными и международными ассоциациями по этому вопросу".

"Исполнительный комитет DFL рекомендует клубам Бундеслиги и Бундеслиги 2 соблюсти минуту молчания в знак мира и сочувствия перед матчами игрового дня".

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В статье: Бундеслига война с Россией
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Источник:
dfl.de

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2022 в 14:06
Вы робіть щось а не обсуждайте. Бо ті піда...раси знову Берлін спалять.
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