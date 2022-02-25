"Осуждаем вторжение". В Германии проведут минуту молчания перед матчами из-за войны рф и Украины

В Германии пройдет минута молчания перед поединками чемпионата. Немецкая футбольная лига (дальше – DFL) порекомендовала всем клубам первой и второй Бундеслиг осуществить данную инициативу:

"DFL самым решительным образом осуждает нападение России на Украину. Война в любой форме неприемлема и несовместима с ценностями спорта. Мы беспокоимся о пострадавших. DFL находится в контакте с национальными и международными ассоциациями по этому вопросу".