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Бохум – РБ Лейпциг 0:1. Нкунку заводит быков в топ-4
Кристофер отметился 31-м результативным действием в сезоне
Фото: RB Leipzig
Бундеслига, 24-й тур
Бохум, "Воновия Рурштадион"
"Бохум" – "РБ Лейпциг" 0:1
Гол: Нкунку (82)
"Бохум": Риман – Соарес, Ляйч, Белла-Кочап, Гамбоа – Реджбечай, Лосилла, Лёвен (Блум, 86) – Пантович (Антви-Аджей, 72), Полтер (Локадия, 71), Асано (Холтман, 72)
"РБ Лейпциг": Гулачи – Симакан, Орбан, Клостерман – Анхелиньо, Хайдара, Адамс (Ольмо, 59), Мукиеле (Хенрикс, 72) – Форсберг (Лаймер, 81) – Собослаи (Нкунку, 58), Поульсен (Силва, 58)
Предупреждения: Гамбоа (87) – Симакан (70)
"РБ Лейпциг" добыл тяжелую выездную победу над "Бохумом". Единственный мяч в матче забил Кристофер Нкунку, ставшим для него 14-м в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Этот результат позволил "быкам" подняться в зону Лиги Чемпионов. Четвёртое место досталось им лишь по разнице голов – на счету "Фрайбурга" и "Хоффенхайма" также по 40 очков.
Выезд на "Воновия Штадион" обернулся провалом для многих сильных команд Бундеслиги, включая Дортмунд (1:1), "Вольфсбург" (1:0) и даже "Баварию" (4:2). Тем не менее, Доминико Тедеско сегодня наделся добыть результат малыми силами, усадив звёздное трио атаки после матчей с "Реал Сосьедадом" в Лиге Европы. Как и ожидалось, "Бохум" уверенно держался, создав даже больше моментов, чем соперники.
После занудного первого тайма с нулём ударов в створ на двоих и показателем xG 0.03 от "РБ Лейпциг", Тедеско на последние полчаса выставив свой элитный десант, разом выпустив на поле Нкунку, Силву и Дани Ольмо. Этому предшествовал момент от Пантовича, ставший первой опасностью за матч.
Не сказать, что трио атаки мигом перевернули игру, но своего достигли. На 82-й минуте Симакан начал редкую контратаку гостей, Силва и Хенрикс ещё разогнали, и последний нашёл Кристофера Нкунку между линиями. Французу хватило полумомента, чтобы забить свой очередной гол и принести своей команде победу. Отметим, что во всех турнирах это уже 23-й гол Нкунку в сезоне, а всего у него 31 результативное действие в 35 матчах. На этом и закончили. 0:1. С такой игрой Нкунку вряд ли задержится в клубе ещё на год, зато имеет все шансы перед этим занести свою команду в Лигу Чемпионов.
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