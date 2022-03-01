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"Не могу работать в стране, лидер которой начал войну". Гиздоль покинул пост коуча московского локомотива
Респект!
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий специалист Маркус Гиздоль объяснил разрыв контракта с московским "локомотивом".
"Для меня работать тренером – это лучшая работа в мире. Но я не могу заниматься своим призванием в стране, лидер которой несет ответственность за начало агрессивной войну в центре Европы".
"Это не соответствует моим ценностям, поэтому я немедленно подал в отставку с поста тренера московского "локомотива". Я не могу стоять на полигоне в москве, тренировать игроков, требовать профессионализма, когда за несколько километров отдаются приказы, которые приносят большие страдания целому народу. Это мое личное решение, и я абсолютно в нем убежден".
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