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"Не могу работать в стране, лидер которой начал войну". Гиздоль покинул пост коуча московского локомотива

Германия
(1 голосов)

Респект!

"Не могу работать в стране, лидер которой начал войну". Гиздоль покинул пост коуча московского локомотива

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий специалист Маркус Гиздоль объяснил разрыв контракта с московским "локомотивом".

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"Для меня работать тренером – это лучшая работа в мире. Но я не могу заниматься своим призванием в стране, лидер которой несет ответственность за начало агрессивной войну в центре Европы".

"Это не соответствует моим ценностям, поэтому я немедленно подал в отставку с поста тренера московского "локомотива". Я не могу стоять на полигоне в москве, тренировать игроков, требовать профессионализма, когда за несколько километров отдаются приказы, которые приносят большие страдания целому народу. Это мое личное решение, и я абсолютно в нем убежден".

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В статье: Локомотив (Москва) Маркус Гиздоль
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
01.03.2022 в 14:00
Не все немцы продажные гады
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