Трансфер все ближе. Бавария готовится к подписанию 19-летнего полузащитника Аякса

Райан Гравенберх уже вскоре может стать игроком "Баварии".

По данным зарубежных инсайдеров, мюнхенцы серьезно продвинулись в переговорах с "Аяксом". Нельзя исключать, что стороны уладят все вопросы уже в ближайшее время.

Ryan Gravenberch is getting 'really close' to FC Bayern. An agreement between the club and the player on personal terms is 'imminent'. Bayern have been negotiating with Ajax in the past few hours. Their offer is €17m guaranteed + €10m add-ons [@FabrizioRomano, @podcastherewego] pic.twitter.com/OpO2UTdpUc — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 29, 2022

Ожидается, что за юного полузащитника "Бавария" выложит порядка 17 миллионов евро. Десять миллионов будут прописаны в качестве бонусов. Сам Райан подпишет долгосрочный контракт.

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В текущем сезоне Гравенберх отыграл 37 матчей за "Аякс". На его счету два гола и шесть голевых передач.