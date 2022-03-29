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Трансфер все ближе. Бавария готовится к подписанию 19-летнего полузащитника Аякса

Германия
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От него ждут много

Трансфер все ближе. Бавария готовится к подписанию 19-летнего полузащитника Аякса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Райан Гравенберх уже вскоре может стать игроком "Баварии".

По данным зарубежных инсайдеров, мюнхенцы серьезно продвинулись в переговорах с "Аяксом". Нельзя исключать, что стороны уладят все вопросы уже в ближайшее время.

Ожидается, что за юного полузащитника "Бавария" выложит порядка 17 миллионов евро. Десять миллионов будут прописаны в качестве бонусов. Сам Райан подпишет долгосрочный контракт.

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В текущем сезоне Гравенберх отыграл 37 матчей за "Аякс". На его счету два гола и шесть голевых передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Райан Гравенберх
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