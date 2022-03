Трансфер все ближе. Бавария готовится к подписанию 19-летнего полузащитника Аякса

Райан Гравенберх уже вскоре может стать игроком "Баварии".

По данным зарубежных инсайдеров, мюнхенцы серьезно продвинулись в переговорах с "Аяксом". Нельзя исключать, что стороны уладят все вопросы уже в ближайшее время.

Ryan Gravenberch is getting 'really close' to FC Bayern. An agreement between the club and the player on personal terms is 'imminent'. Bayern have been negotiating with Ajax in the past few hours. Their offer is €17m guaranteed + €10m add-ons [@FabrizioRomano, @podcastherewego] pic.twitter.com/OpO2UTdpUc