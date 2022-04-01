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Бавария ведет хитрые переговоры с Мино Райолой по двум его звездным клиентам из Аякса

Германия
(1 голосов)

Все в стиле мюнхенцев.

Бавария ведет хитрые переговоры с Мино Райолой по двум его звездным клиентам из Аякса

Фото: fcbarcelonanoticias

UA-Футбол
Новина українською

Сезон еще не завершился, а "Бавария" уже готовит усиление на сезон следующий.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, немецкий клуб ведет переговоры с двумя игрокам "Аякса" - Райаном Гравенберхом и Нуссаиром Мазрауи.

Приоритетом мюнхенцев является полузащитник сборной Голландии, который также не против продолжить карьеру в Бундеслиге.

А вот с игроком сборной Марокко все сложнее.

В случае с Мазрауи уже сама "Бавария" не является приоритетом футболиста, который хотел бы выступать за "Барселону".

Но здесь в дело вмешивается Мино Райола, который является агентом обоих спортсменов.

Сообщается, что немецкий гранд работает над соглашением с известным агентом: клуб закрывает сделку по Гравенберху, а сам Мино склоняет Мазрауи к переходу в клуб из Мюнхена.

В текущем сезоне на счету Гравенберха 2 гола и 5 голевых передач в 26 матчах.

Мазрауи в 22 матчах имеет зеркальные показатели - 5 голов и 2 ассиста.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Нуссайр Мазрауи Райан Гравенберх
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