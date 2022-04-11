УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Барселона ещё не договорилась с Левандовским о контракте
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона ещё не договорилась с Левандовским о контракте

Германия
Обновлено
(1 голосов)

За каждой новостью следует опровержение

Барселона ещё не договорилась с Левандовским о контракте

Новина українською

"Барселона" ещё не делала предложения контракта нападающему "Баварии" Роберту Левандовскому, сообщает журналист AS Хави Мигел. Он нравится клубу, но не является приоритетным вариантом усиления атаки.

Сообщается, что Роберт ещё не подписал контракт с "Барселоной". Тем не менее, клуб им интересуется.

"Окончательного решения еще нет", – сообщили источники в клубе.

Ранее сообщалось, что Роберт уже согласовал 3-летний контракт с клубом, отказав "Сити", "ПСЖ" и "Ливерпулю".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...