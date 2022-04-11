Барселона ещё не договорилась с Левандовским о контракте

"Барселона" ещё не делала предложения контракта нападающему "Баварии" Роберту Левандовскому, сообщает журналист AS Хави Мигел. Он нравится клубу, но не является приоритетным вариантом усиления атаки.

No hay nada cerrado con Lewandowski. Gusta? Si. Es la primera opcion? No. "Todo esta abierto aun", aseguran desde vestuario — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) April 11, 2022

Сообщается, что Роберт ещё не подписал контракт с "Барселоной". Тем не менее, клуб им интересуется.

"Окончательного решения еще нет", – сообщили источники в клубе.

Ранее сообщалось, что Роберт уже согласовал 3-летний контракт с клубом, отказав "Сити", "ПСЖ" и "Ливерпулю".