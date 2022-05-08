Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Айнтрахт и Гладбах поделили очки
Середняки разошлись миром
Фото: imago images
Бундеслига, 33-й тур
Франкфурт-на-Майне, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Боруссия М 1:1
Голы: Пасиенсия 65 – Плеа 4
Айнтрахт: Трапп – Ндика, Хасебе, Тута (Костич, 46) – Чендлер, Баркок (Хауге, 58), Ильзанкер (Соу, 65), Хрустич, да Коста (Ленц, 83) – Пасиенсия, Ламмерс (Камада, 58)
Боруссия М: Зиппель – Бенсебаини, Фридрих, Байер (Скалли, 86) – Нетц, Нойхаус, Хофманн, Лайнер – Плеа (Херрман, 86), Штиндль – Эмболо
Предупреждения: Ильзанкер 56
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Миколенко эффектным ударом забил дебютный гол за Эвертон. ВИДЕО
- Азов озвучил потери россиян во время осады Мариуполя
- Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 94 единицы российской техники и 400 солдат – Генштаб ВСУ
- Основной кипер Барселоны летом не сыграет за сборную - он лично попросил тренера об этом
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти