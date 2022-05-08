  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Айнтрахт и Гладбах поделили очки
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Айнтрахт и Гладбах поделили очки

Германия
(1 голосов)

Середняки разошлись миром

Бундеслига. Айнтрахт и Гладбах поделили очки

Фото: imago images

Новина українською

Бундеслига, 33-й тур

Франкфурт-на-Майне, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Боруссия М 1:1

Голы: Пасиенсия 65 – Плеа 4

Айнтрахт: Трапп – Ндика, Хасебе, Тута (Костич, 46) – Чендлер, Баркок (Хауге, 58), Ильзанкер (Соу, 65), Хрустич, да Коста (Ленц, 83) – Пасиенсия, Ламмерс (Камада, 58)

Боруссия М: Зиппель – Бенсебаини, Фридрих, Байер (Скалли, 86) – Нетц, Нойхаус, Хофманн, Лайнер – Плеа (Херрман, 86), Штиндль – Эмболо

Предупреждения: Ильзанкер 56

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде