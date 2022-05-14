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Спортдир Баварии: Левандовски сообщил, что хочет покинуть клуб

Германия
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Роберт сказал, что хочет попробовать что-то новое

Спортдир Баварии: Левандовски сообщил, что хочет покинуть клуб

Фото: twitter Fabrizio Romano

UA-Футбол
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Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал о желании форварда команды Роберта Левандовски покинуть клуб:

"Я разговаривал с Левандовски. По ходу разговора он сообщил мне о том, что не примет наше предложение о продлении контракта, и что хочет покинуть клуб. Он сказал, что хотел бы попробовать что-то новое. Однако, наша позиция остается неизменной, у Левандовски контракт до июня 2023 года. Это факт".

Ранее сообщалось о заинтересованности "Барселоны" в подписании Роберта. В этом сезоне поляк забил забил 50 голов в 46 матчах сезона.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Хасан Салихамиджич
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