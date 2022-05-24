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Железный Феликс смог. Герта обыгрывает Гамбург, сохраняя место в Бундеслиге

Германия
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"Динозавры" вновь вне элиты

Железный Феликс смог. Герта обыгрывает Гамбург, сохраняя место в Бундеслиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Завершился ответный матч плей-офф Бундеслиги между "Гертой" и "Гамбургом". Победитель противостояния получал место в элите немецкого футбола.

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Несмотря на минимальную победу в первой игре, дома "Гамбург" не сумел удержать преимущество. Голы Бойата и Платтенхардта подарили берлинцам комфортную победу, а вместе с ней и викторию по итогам двух матчам. А вместе с этим и сохранения места в элите.

Отметим, что посреди сезона "Герту" возглавил легендарный немецкий тренер Феликс Магат, сделавший себе имя в нулевые. Свой коллектив в Бундеслиге он удержать сумел.

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В статье: Герта (Берлин) Гамбург
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