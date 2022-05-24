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Железный Феликс смог. Герта обыгрывает Гамбург, сохраняя место в Бундеслиге
"Динозавры" вновь вне элиты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился ответный матч плей-офф Бундеслиги между "Гертой" и "Гамбургом". Победитель противостояния получал место в элите немецкого футбола.
Несмотря на минимальную победу в первой игре, дома "Гамбург" не сумел удержать преимущество. Голы Бойата и Платтенхардта подарили берлинцам комфортную победу, а вместе с ней и викторию по итогам двух матчам. А вместе с этим и сохранения места в элите.
Отметим, что посреди сезона "Герту" возглавил легендарный немецкий тренер Феликс Магат, сделавший себе имя в нулевые. Свой коллектив в Бундеслиге он удержать сумел.
Hey @Bundesliga_DE, wir bleiben! ????⚪️#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/Myf51EJEj5— Hertha BSC (@HerthaBSC) May 23, 2022
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