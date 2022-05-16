Добро пожаловать домой. Шальке и Вердер вернулись в Высший дивизион Германии

"Шальке" одержал минимальную победу над "Нюрнбергом" в матче 34-го тура Второй Бундеслиги, "горняки" вернулись в Высший немецкий футбольный дивизион в том числе и благодаря классному забитому голу со своей половины поля (1:2).

The 2. Bundesliga's top goalscorer this season ????



What a man ????#S04 pic.twitter.com/f4rzqr6oR3 — 2. Bundesliga champions (@s04_en) May 15, 2022

This just happened in #Bundesliga2 ????



If that is the goal that gives @S04_en the title then just sit back and admire it. ???? pic.twitter.com/KU3sFH2zW4 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 15, 2022

Также бременский "Вердер" обыграл "Регенсбург" (2:0) и вслед за "Шальке" повысился в классе. Сразу после завершения встречи болельщики выбежали на поле, празднуя возвращение в Бундеслигу, а в подтрибунном помещении футболисты триумфовали вполне фирменно как для Германии, обливая пивом всех подряд.

How to perform the perfect beer shower, by Nicolai Rapp ????????#werder #svwssv pic.twitter.com/7KvQHbpwuV — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) May 15, 2022

Также отметим, что "Гамбург" занял третье место и теперь сыграет в плей-офф за право добыть путевку в Бундеслигу. Оппонентом выступит "Герта".