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Добро пожаловать домой. Шальке и Вердер вернулись в Высший дивизион Германии
Мы вновь увидим их в Бундеслиге
Getty Images / Global Images Ukraine
"Шальке" одержал минимальную победу над "Нюрнбергом" в матче 34-го тура Второй Бундеслиги, "горняки" вернулись в Высший немецкий футбольный дивизион в том числе и благодаря классному забитому голу со своей половины поля (1:2).
The 2. Bundesliga's top goalscorer this season ????— 2. Bundesliga champions (@s04_en) May 15, 2022
What a man ????#S04 pic.twitter.com/f4rzqr6oR3
This just happened in #Bundesliga2 ????— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 15, 2022
If that is the goal that gives @S04_en the title then just sit back and admire it. ???? pic.twitter.com/KU3sFH2zW4
Также бременский "Вердер" обыграл "Регенсбург" (2:0) и вслед за "Шальке" повысился в классе. Сразу после завершения встречи болельщики выбежали на поле, празднуя возвращение в Бундеслигу, а в подтрибунном помещении футболисты триумфовали вполне фирменно как для Германии, обливая пивом всех подряд.
How to perform the perfect beer shower, by Nicolai Rapp ????????#werder #svwssv pic.twitter.com/7KvQHbpwuV— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) May 15, 2022
We couldn't have done it without you ????????#werder #svwssv pic.twitter.com/Jq7vIzsaEC— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) May 15, 2022
Также отметим, что "Гамбург" занял третье место и теперь сыграет в плей-офф за право добыть путевку в Бундеслигу. Оппонентом выступит "Герта".
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