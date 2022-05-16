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Добро пожаловать домой. Шальке и Вердер вернулись в Высший дивизион Германии

Германия
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Мы вновь увидим их в Бундеслиге

Добро пожаловать домой. Шальке и Вердер вернулись в Высший дивизион Германии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Шальке" одержал минимальную победу над "Нюрнбергом" в матче 34-го тура Второй Бундеслиги, "горняки" вернулись в Высший немецкий футбольный дивизион в том числе и благодаря классному забитому голу со своей половины поля (1:2).

Также бременский "Вердер" обыграл "Регенсбург" (2:0) и вслед за "Шальке" повысился в классе. Сразу после завершения встречи болельщики выбежали на поле, празднуя возвращение в Бундеслигу, а в подтрибунном помещении футболисты триумфовали вполне фирменно как для Германии, обливая пивом всех подряд.

Также отметим, что "Гамбург" занял третье место и теперь сыграет в плей-офф за право добыть путевку в Бундеслигу. Оппонентом выступит "Герта".

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В статье: Вердер (Бремен) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Чемпионат Германии Вторая Бундеслига Гамбург война с Россией
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