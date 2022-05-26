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Байер подписал долгосрочный контракт с лучшим бомбардиром команды
Предыдущий договор истекал летом 2025 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Байера" Патрик Шик пролонгировал договор с немецким клубом.
Новое соглашение с 26-летним чехом было подписано до 30 июня 2027 года, сообщает официальный сайт команды. Предыдущий контракт заканчивался летом 2025 года.
Шик пополнил ряды "Байера" в 2020-м году, перейдя из "Ромы". Сумма трансфера составила 26,5 миллиона евро. В сезоне 2021/22 футболист был признан лучшим бомбардиром в составе леверкузенского клуба. Патрик забил 24 гола и сделал 5 ассистов в 31 матче за за "фармацевтов" во всех турнирах.
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Германии "Байер" финишировал на 3-м месте и вышел в Лигу чемпионов.
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