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Бавария продала испанского хавбека Лидсу за 12 млн
Марк Рока наконец получит игровое время
Фото: leedsunited.com/ автор неизвестен
"Бавария" продала "Лидсу" центрального полузащитника Марка Року за 12 млн евро, плюс еще 5 млн бонусами. Контракт испанца с "Павлинами" рассчитан на 4 года.
25-летний Рока принадлежал немцам с 2020-го, но игрового времени почти не имел. В минувшей Бундеслиге он набегал всего 378 минут в 9 матчах.
До "Баварии" Марк сильно выглядел в "Эспаньоле" и, поговаривали, что им интересуются "Рома" и даже сама "Барселона", но до переговоров дело не дошло.
Напомним, сегодня "Бавария" провернула одну из главных сделок лета, договорившись с Садио Мане.
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