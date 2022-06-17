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Бавария продала испанского хавбека Лидсу за 12 млн

Германия
(1 голосов)

Марк Рока наконец получит игровое время

Бавария продала испанского хавбека Лидсу за 12 млн

Фото: leedsunited.com/ автор неизвестен

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"Бавария" продала "Лидсу" центрального полузащитника Марка Року за 12 млн евро, плюс еще 5 млн бонусами. Контракт испанца с "Павлинами" рассчитан на 4 года.

25-летний Рока принадлежал немцам с 2020-го, но игрового времени почти не имел. В минувшей Бундеслиге он набегал всего 378 минут в 9 матчах.

До "Баварии" Марк сильно выглядел в "Эспаньоле" и, поговаривали, что им интересуются "Рома" и даже сама "Барселона", но до переговоров дело не дошло.

Напомним, сегодня "Бавария" провернула одну из главных сделок лета, договорившись с Садио Мане.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лидс Юнайтед Марк Рока
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Источник:
ФК "Лидс"

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