Бавария собирается усилиться хавбеком Лейпцига

"Бавария" обдумывает трансфер австрийского полузащитника "Лейпцига" Конрада Лаймера.

Известно, что на переходе 24-летнего футболиста настаивает главный тренер команды Юлиан Нагельсманн. Переговоры между сторонами уже ведутся.

Он является следующей трансферной целью клуба после подписания Садио Мане, Нуссаира Мазрауи и Райана Гравенберха.

Сам "Лейпциг" при этом хотел бы продать Лаймера за границу, чтобы не делать соперника по чемпионату сильнее, однако все зависит от предложенной мюнхенцами суммы.