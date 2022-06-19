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Бавария собирается усилиться хавбеком Лейпцига
Игрок может переехать в Мюнхен
90min.com/Автор невідомий
"Бавария" обдумывает трансфер австрийского полузащитника "Лейпцига" Конрада Лаймера.
Известно, что на переходе 24-летнего футболиста настаивает главный тренер команды Юлиан Нагельсманн. Переговоры между сторонами уже ведутся.
Он является следующей трансферной целью клуба после подписания Садио Мане, Нуссаира Мазрауи и Райана Гравенберха.
Сам "Лейпциг" при этом хотел бы продать Лаймера за границу, чтобы не делать соперника по чемпионату сильнее, однако все зависит от предложенной мюнхенцами суммы.
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