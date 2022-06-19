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Бавария собирается усилиться хавбеком Лейпцига

Германия
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Игрок может переехать в Мюнхен

Бавария собирается усилиться хавбеком Лейпцига

90min.com/Автор невідомий

Новина українською

"Бавария" обдумывает трансфер австрийского полузащитника "Лейпцига" Конрада Лаймера.

Известно, что на переходе 24-летнего футболиста настаивает главный тренер команды Юлиан Нагельсманн. Переговоры между сторонами уже ведутся.

Он является следующей трансферной целью клуба после подписания Садио Мане, Нуссаира Мазрауи и Райана Гравенберха.

Сам "Лейпциг" при этом хотел бы продать Лаймера за границу, чтобы не делать соперника по чемпионату сильнее, однако все зависит от предложенной мюнхенцами суммы.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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Источник:
Fabrizio Romano

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