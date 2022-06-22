Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Д договорилась о переходе форварда Аякса за 35 млн евро
Это будет рекордная покупка в истории немецкого клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий нидерландского "Аякса" Себастьен Аллер близок к переходу в дортмундскую "Боруссию", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, немецкий клуб заплатит за трансфер 27-летнего футболиста 35 миллионов евро. "Шмели" также согласовали условия личного контракта с Аллером. Сейчас в Дортмунде готовы к проведению медицинского осмотра и подписанию всех документов.
Отметим, Себастьен провел в "Аяксе" лишь полтора сезона, перейдя в клуб из "Вест Хэма" зимой 2021 года за 22,5 миллиона евро. В этом сезоне он провел за клуб из Амстердама 42 матча во всех турнирах, забив 34 гола и отдав 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 млн евро.
Добавим, что Аллер станет самым дорогим приобретением в истории дортмундского клуба.
Популярное сейчас
- Стал известен список игроков, которых Луческу взял на первый сбор Динамо
- Украинская теннисистка победила пятую ракетку мира на турнире в Истборне
- Динамо нашло другой вариант проведения домашнего матча ЛЧ
- Холанд, Нуньес, Чуамени и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО