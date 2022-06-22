Боруссия Д договорилась о переходе форварда Аякса за 35 млн евро

Нападающий нидерландского "Аякса" Себастьен Аллер близок к переходу в дортмундскую "Боруссию", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, немецкий клуб заплатит за трансфер 27-летнего футболиста 35 миллионов евро. "Шмели" также согласовали условия личного контракта с Аллером. Сейчас в Дортмунде готовы к проведению медицинского осмотра и подписанию всех документов.

Отметим, Себастьен провел в "Аяксе" лишь полтора сезона, перейдя в клуб из "Вест Хэма" зимой 2021 года за 22,5 миллиона евро. В этом сезоне он провел за клуб из Амстердама 42 матча во всех турнирах, забив 34 гола и отдав 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 млн евро.

Добавим, что Аллер станет самым дорогим приобретением в истории дортмундского клуба.