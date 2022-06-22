  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия Д договорилась о переходе форварда Аякса за 35 млн евро
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Д договорилась о переходе форварда Аякса за 35 млн евро

Германия
(1 голосов)

Это будет рекордная покупка в истории немецкого клуба

Боруссия Д договорилась о переходе форварда Аякса за 35 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий нидерландского "Аякса" Себастьен Аллер близок к переходу в дортмундскую "Боруссию", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, немецкий клуб заплатит за трансфер 27-летнего футболиста 35 миллионов евро. "Шмели" также согласовали условия личного контракта с Аллером. Сейчас в Дортмунде готовы к проведению медицинского осмотра и подписанию всех документов.

Отметим, Себастьен провел в "Аяксе" лишь полтора сезона, перейдя в клуб из "Вест Хэма" зимой 2021 года за 22,5 миллиона евро. В этом сезоне он провел за клуб из Амстердама 42 матча во всех турнирах, забив 34 гола и отдав 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 млн евро.

Добавим, что Аллер станет самым дорогим приобретением в истории дортмундского клуба.

Читайте такжеХоланд, Нуньес, Чуамени и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Аякс (Амстердам) Себастьен Аллер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде