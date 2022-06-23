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Салихамиджич о Левандовском: У нас был очень хороший разговор. Надеюсь 12 июля он будет на первой тренировке

Германия
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Отпускать просто так не собираются

Салихамиджич о Левандовском: У нас был очень хороший разговор. Надеюсь 12 июля он будет на первой тренировке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич в интервью Sky Sports Deutschland прокомментировал ситуацию с нападающим Робертом Левандовским. "Я уверен, что ситуацию удастся исправить", – заявил он.

"Пока ситуация однозначная. 12 июля – его первый рабочий день в новом сезоне, и я ожидаю, что он будет на месте. Но сейчас я этим вопросом не занимаюсь, есть и другие дела. К тому же ситуация немного успокоилась.

У нас был очень хороший разговор (с агентом Пини Захави), я действительно был на Майорке. Оливер Кан тоже присутствовал. Мы поговорили, каждая сторона объяснила свою позицию. И, несмотря на то, что мы не стали углубляться в детали, разговор удался.

Я уверен, что ситуацию удастся исправить. Роберт – профессионал, перед ним стоят большие цели. Вот почему все можно уладить.

Я могу только повторить, что контракт с ним рассчитан до 2023 года. Ждем его в Мюнхене 12 июля и ожидаем, что он будет на первой тренировке", – заявил менеджер.

Ранее "Бавария" уже отклонила предложение "Барселоны". Мюнхенцы отказываются продавать поляка меньше чем за 50 миллионов евро.

Напомним, что по окончанию сезона в Германии Роберт заявил, что хочет покинуть клуб.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона Хасан Салихамиджич
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Источник:
sport.sky.de

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