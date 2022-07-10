Спортдир Баварии уже завтра прибудет в Турин для переговоров по де Лигту

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич завтра вылетит в итальянский Турин. Как сообщает издание BILD, функционер прибудет для проведения переговоров с "Ювентусом" о покупке центрбека Матейса де Лигта.

По информации издания, туринцы намерены получить за трансфер нидерландца сумму в районе 75-80 миллионов евро. Также итальянская команда настаивает на бонусах.

Ранее также сообщалось о том, что в Матейсе заинтересован лондонский "Челси". В прошлом сезоне де Лигт отыграл за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 1 ассист.