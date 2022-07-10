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Спортдир Баварии уже завтра прибудет в Турин для переговоров по де Лигту
Ювентус хочет 75-80 миллионов евро за Матейса
Фото: Goal.com
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич завтра вылетит в итальянский Турин. Как сообщает издание BILD, функционер прибудет для проведения переговоров с "Ювентусом" о покупке центрбека Матейса де Лигта.
По информации издания, туринцы намерены получить за трансфер нидерландца сумму в районе 75-80 миллионов евро. Также итальянская команда настаивает на бонусах.
Ранее также сообщалось о том, что в Матейсе заинтересован лондонский "Челси". В прошлом сезоне де Лигт отыграл за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 1 ассист.
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