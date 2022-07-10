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Спортдир Баварии уже завтра прибудет в Турин для переговоров по де Лигту

Германия
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Ювентус хочет 75-80 миллионов евро за Матейса

Спортдир Баварии уже завтра прибудет в Турин для переговоров по де Лигту

Фото: Goal.com

UA-Футбол
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Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич завтра вылетит в итальянский Турин. Как сообщает издание BILD, функционер прибудет для проведения переговоров с "Ювентусом" о покупке центрбека Матейса де Лигта.

По информации издания, туринцы намерены получить за трансфер нидерландца сумму в районе 75-80 миллионов евро. Также итальянская команда настаивает на бонусах.

Ранее также сообщалось о том, что в Матейсе заинтересован лондонский "Челси". В прошлом сезоне де Лигт отыграл за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 1 ассист.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Хасан Салихамиджич Матейс де Лигт
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